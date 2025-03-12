Fenerbahçe'nin Rangers maçı kadrosunu açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Rangers deplasmanına konuk oluyor.Bilindiği üzere Kadıköy'de oynanan ilk maç Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.Son olarak ise İskoçya'da Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.Kadroda Allan Saint-Maximin ve sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü yer almadı.Diğer yandan Diego Carlos, Levent Mercan ve Oğuz Aydın da Avrupa Ligi listesine alınmamıştı.İşte Fenerbahçe'nin Rangers maçı kamp kadrosu...