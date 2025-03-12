Fenerbahçe'nin Rangers maçı kadrosunu açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Çağlar Söyüncü ve Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Rangers deplasmanına konuk oluyor.
Bilindiği üzere Kadıköy'de oynanan ilk maç Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
Son olarak ise İskoçya'da Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
MAXİMİN VE SÖYÜNCÜ YER ALMADI
Kadroda Allan Saint-Maximin ve sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü yer almadı.
Diğer yandan Diego Carlos, Levent Mercan ve Oğuz Aydın da Avrupa Ligi listesine alınmamıştı.
İşte Fenerbahçe'nin Rangers maçı kamp kadrosu...
Bilindiği üzere Kadıköy'de oynanan ilk maç Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
Son olarak ise İskoçya'da Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
MAXİMİN VE SÖYÜNCÜ YER ALMADI
Kadroda Allan Saint-Maximin ve sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü yer almadı.
Diğer yandan Diego Carlos, Levent Mercan ve Oğuz Aydın da Avrupa Ligi listesine alınmamıştı.
İşte Fenerbahçe'nin Rangers maçı kamp kadrosu...