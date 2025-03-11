Türk Basketbolunun Yükselen Değeri! Selen Erdem Kimdir? Selen Erdem Nereli? Hangi Takımlarla Çalıştı?

SELEN ERDEM KİMDİR?

SELEN ERDEM NERELİDİR?

SELEN ERDEM’İN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Panathinaikos’ta Yeni Bir Dönem

SELEN ERDEM’İN HEDEFLERİ

Basketbol dünyasında büyük bir kariyere sahip olan Selen Erdem, son yıllarda teknik adam olarak gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye’de kadın basketboluna uzun yıllardır katkı sağlayan Erdem, sahadaki liderliği ve motivasyon yeteneğiyle tanınıyor. Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’un kadın basketbol takımına baş antrenör olarak atanması, onun kariyerinde yeni bir sayfa açtı.Selen Erdem, 36 yaşında deneyimli bir Türk basketbol antrenörüdür. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak kadın basketbol takımlarında antrenörlük yapmaktadır. Kariyerine altyapı takımlarında başlayan Erdem, zaman içinde Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde baş antrenörlük seviyesine yükselmiştir.Selen Erdem, Türkiye doğumludur. Küçük yaşlardan itibaren basketbola ilgi duymuş ve zaman içinde antrenörlük kariyerine adım atarak büyük bir başarı hikayesi yazmıştır.Selen Erdem, bugüne kadar birçok takımda antrenörlük yapmış ve kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. İşte çalıştırdığı bazı takımlar:Türk Kadın Basketbol Süper Ligi'nde çeşitli kulüplerPanathinaikos Kadın Basketbol Takımı (2024-)Erdem, özellikle saha içindeki liderliği ve oyuncularına olan etkili motivasyonuyla tanınıyor. Spor kamuoyunda "Kadın Fatih Terim" olarak anılması, onun duygusal ve stratejik liderlik özelliklerini ortaya koyuyor.Selen Erdem’in Panathinaikos’un başına geçmesi, onun uluslararası kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Yunanistan’ın en köklü kulüplerinden biri olan Panathinaikos, Erdem’in liderliğinde büyük hedeflere ulaşmayı planlıyor. Erdem, takımıyla birlikte Yunanistan Ligi’nde ve Avrupa’daki turnuvalarda büyük başarılar elde etmek istiyor.Selen Erdem, Panathinaikos’u zirveye taşımayı ve Avrupa’da ses getiren bir takım oluşturmayı hedefliyor. Sahip olduğu taktik bilgisi ve liderlik anlayışıyla hem bireysel oyuncu gelişimi hem de takım başarısı açısından büyük bir etki yaratması bekleniyor. Selen Erdem ve Panathinaikos birlikteliği, kadın basketbolunda nasıl bir iz bırakacak? Önümüzdeki günlerde bu sorunun yanıtını hep birlikte göreceğiz.