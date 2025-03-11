  • USD: 36,51 - 36,57
  • EURO: 39,78 - 39,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk Basketbolunun Yükselen Değeri! Selen Erdem Kimdir? Selen Erdem Nereli? Hangi Takımlarla Çalıştı?

Türk basketbolunda önemli bir figür haline gelen Selen Erdem, uzun yıllardır farklı kulüplerdeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Panathinaikos'un kadın basketbol takımının baş antrenörlüğüne getirilen Erdem, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden önemli isimlerden biri oldu.

Ekleme: 11.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Basketbol dünyasında büyük bir kariyere sahip olan Selen Erdem, son yıllarda teknik adam olarak gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye’de kadın basketboluna uzun yıllardır katkı sağlayan Erdem, sahadaki liderliği ve motivasyon yeteneğiyle tanınıyor. Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’un kadın basketbol takımına baş antrenör olarak atanması, onun kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

SELEN ERDEM KİMDİR?

Selen Erdem, 36 yaşında deneyimli bir Türk basketbol antrenörüdür. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak kadın basketbol takımlarında antrenörlük yapmaktadır. Kariyerine altyapı takımlarında başlayan Erdem, zaman içinde Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde baş antrenörlük seviyesine yükselmiştir.

SELEN ERDEM NERELİDİR?

Selen Erdem, Türkiye doğumludur. Küçük yaşlardan itibaren basketbola ilgi duymuş ve zaman içinde antrenörlük kariyerine adım atarak büyük bir başarı hikayesi yazmıştır.

SELEN ERDEM’İN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Selen Erdem, bugüne kadar birçok takımda antrenörlük yapmış ve kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. İşte çalıştırdığı bazı takımlar:
Türk Kadın Basketbol Süper Ligi'nde çeşitli kulüpler
Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı (2024-)

Erdem, özellikle saha içindeki liderliği ve oyuncularına olan etkili motivasyonuyla tanınıyor. Spor kamuoyunda "Kadın Fatih Terim" olarak anılması, onun duygusal ve stratejik liderlik özelliklerini ortaya koyuyor.

Türk Basketbolunun Yükselen Değeri! Selen Erdem Kimdir? Selen Erdem Nereli? Hangi Takımlarla Çalıştı?

Panathinaikos’ta Yeni Bir Dönem

Selen Erdem’in Panathinaikos’un başına geçmesi, onun uluslararası kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Yunanistan’ın en köklü kulüplerinden biri olan Panathinaikos, Erdem’in liderliğinde büyük hedeflere ulaşmayı planlıyor. Erdem, takımıyla birlikte Yunanistan Ligi’nde ve Avrupa’daki turnuvalarda büyük başarılar elde etmek istiyor.

SELEN ERDEM’İN HEDEFLERİ

Selen Erdem, Panathinaikos’u zirveye taşımayı ve Avrupa’da ses getiren bir takım oluşturmayı hedefliyor. Sahip olduğu taktik bilgisi ve liderlik anlayışıyla hem bireysel oyuncu gelişimi hem de takım başarısı açısından büyük bir etki yaratması bekleniyor. Selen Erdem ve Panathinaikos birlikteliği, kadın basketbolunda nasıl bir iz bırakacak? Önümüzdeki günlerde bu sorunun yanıtını hep birlikte göreceğiz.
İbrahim Yumaklı: Orman yangına müdahale 40 dakikadan 11 dakikaya düştü
NATO’dan dikkat çeken Türkiye çağrısı: “Başkan Erdoğan ile diyaloğu artırın!”
Ankara'da kuraklık alarmı: Barajlar kritik seviyeye düştü
Orta Doğu’da harita değişti! Dünya basını şartları duyurdu: İşte Suriye’de son durum
Bakan Tunç duyurdu! Başıboş köpek saldırılarına soruşturma
Ambulans düştü! Hayatını kaybedenler var
Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu
İmar Yönetmeliği güncellendi! Bakan Kurum açıkladı
Ticaret Bakanlığı: Bilişim ihracatçılarına desteğimizi yüzde 228 artırdık
Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB'den açıklama geldi
TBMM'den Google'a ilk uyarı: Kendi belirlediğiniz siteleri dayatmaktan vazgeçin!
Şişli ve Sarıyer belediyelerine terör soruşturması
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Allah Ekrem İmamoğlu'nu ıslah etsin'
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: 'Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek'
Bakan Kurum’dan deprem fırsatçılarına tepki! 'Çözdünüz, çözdünüz...'
12 ilde daha kullanılmaya başlanacak! Yalnızca ulaşım değil o alanlarda tek kart devreye giriyor
İstanbul'da korkunç kaza! Yanan otomobil 7 araca çarptı
İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinde bir skandal daha! Başvuru formunda ortaya çıktı
İşte CHP belediyeciliği! Otobüs kullanılamaz hale geldi
CHP'li İBB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Haramidere'de İETT otobüsü kaza yaptı
Instagram yeni özelliği duyurdu! İçerikleri daha eğlenceli ve kişisel hale getirmek için...

Instagram yeni özelliği duyurdu! İçerikleri daha eğlenceli ve kişisel hale getirmek için...

WhatsApp Mart 2025'te milyonlarca telefonda çalışmayı durduracak

WhatsApp Mart 2025'te milyonlarca telefonda çalışmayı durduracak

Köpek balığı dehşeti! Sörfçünün sadece diş izleriyle kaplı

Köpek balığı dehşeti! Sörfçünün sadece diş izleriyle kaplı

Apple, 26 yıllık MacBook klavye hatasını sonunda düzeltti

Apple, 26 yıllık MacBook klavye hatasını sonunda düzeltti

Google duyurdu: Android Auto'ya yapay zeka geliyor

Google duyurdu: Android Auto'ya yapay zeka geliyor

Kuryeler için yeni dönem! Zorunluluk getirildi

Kuryeler için yeni dönem! Zorunluluk getirildi