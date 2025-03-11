Türk Basketbolunun Yükselen Değeri! Selen Erdem Kimdir? Selen Erdem Nereli? Hangi Takımlarla Çalıştı?
Türk basketbolunda önemli bir figür haline gelen Selen Erdem, uzun yıllardır farklı kulüplerdeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Panathinaikos'un kadın basketbol takımının baş antrenörlüğüne getirilen Erdem, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden önemli isimlerden biri oldu.
Basketbol dünyasında büyük bir kariyere sahip olan Selen Erdem, son yıllarda teknik adam olarak gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye’de kadın basketboluna uzun yıllardır katkı sağlayan Erdem, sahadaki liderliği ve motivasyon yeteneğiyle tanınıyor. Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’un kadın basketbol takımına baş antrenör olarak atanması, onun kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Türk Kadın Basketbol Süper Ligi'nde çeşitli kulüpler
Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı (2024-)
Erdem, özellikle saha içindeki liderliği ve oyuncularına olan etkili motivasyonuyla tanınıyor. Spor kamuoyunda "Kadın Fatih Terim" olarak anılması, onun duygusal ve stratejik liderlik özelliklerini ortaya koyuyor.
SELEN ERDEM KİMDİR?Selen Erdem, 36 yaşında deneyimli bir Türk basketbol antrenörüdür. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak kadın basketbol takımlarında antrenörlük yapmaktadır. Kariyerine altyapı takımlarında başlayan Erdem, zaman içinde Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde baş antrenörlük seviyesine yükselmiştir.
SELEN ERDEM NERELİDİR?Selen Erdem, Türkiye doğumludur. Küçük yaşlardan itibaren basketbola ilgi duymuş ve zaman içinde antrenörlük kariyerine adım atarak büyük bir başarı hikayesi yazmıştır.
SELEN ERDEM’İN ANTRENÖRLÜK KARİYERİSelen Erdem, bugüne kadar birçok takımda antrenörlük yapmış ve kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. İşte çalıştırdığı bazı takımlar:
Türk Kadın Basketbol Süper Ligi'nde çeşitli kulüpler
Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı (2024-)
Erdem, özellikle saha içindeki liderliği ve oyuncularına olan etkili motivasyonuyla tanınıyor. Spor kamuoyunda "Kadın Fatih Terim" olarak anılması, onun duygusal ve stratejik liderlik özelliklerini ortaya koyuyor.