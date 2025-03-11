Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü belli oldu! Fatih Tekke kimdir? Fatih Tekke nereli? Hangi Takımlarla Çalıştı? İşte Detaylar…

Trabzonspor'da bir devir kapandı, yeni bir sayfa açıldı! Şenol Güneş'in görev süresinin sona ermesiyle bordo-mavili ekip, kulübün efsane isimlerinden Fatih Tekke'yi teknik direktörlük görevine getirdi. Taraftarlar, Tekke'nin Trabzonspor'a kazandıracağı dinamizmi merakla bekliyor.