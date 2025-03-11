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Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü belli oldu! Fatih Tekke kimdir? Fatih Tekke nereli? Hangi Takımlarla Çalıştı? İşte Detaylar…

Trabzonspor'da bir devir kapandı, yeni bir sayfa açıldı! Şenol Güneş'in görev süresinin sona ermesiyle bordo-mavili ekip, kulübün efsane isimlerinden Fatih Tekke'yi teknik direktörlük görevine getirdi. Taraftarlar, Tekke'nin Trabzonspor'a kazandıracağı dinamizmi merakla bekliyor.

Ekleme: 11.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğunda önemli bir değişim yaşandı. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor yönetimi, kulübün unutulmaz golcülerinden Fatih Tekke'yi takımın başına getirdi. Bordo-mavili camiada büyük heyecan yaratan bu karar, Trabzonspor'un geleceğine dair önemli mesajlar veriyor. Yönetim, Tekke'nin takıma yeni bir enerji katacağını ve uzun vadeli başarılar için önemli bir adım atıldığını düşünüyor. Peki kim bu Fatih Tekke? İşte detaylar…

Fatih Tekke Kimdir?

Fatih Tekke, 9 Eylül 1977'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğmuş eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan Tekke, Trabzonspor'un efsane isimleri arasında yer almaktadır.

Fatih Tekke Nerelidir?

Fatih Tekke, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve kariyerine Trabzonspor altyapısında adım atmıştır.

Fatih Tekke Hangi Takımlarda Oynamıştır?

Fatih Tekke, profesyonel futbol kariyerinde birçok takımda forma giymiştir. İşte oynadığı takımlar:
Trabzonspor (1994-1997, 1998-2000, 2002-2006)
Altay (1997-1998, kiralık)
Gaziantepspor (2000-2002)
Zenit Saint Petersburg (2006-2010)
Rubin Kazan (2010)
Beşiktaş (2010-2011)
Ankaragücü (2011, kiralık)
Orduspor (2011-2012)

Özellikle 2004-2005 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig gol kralı olmuş ve Zenit Saint Petersburg'da UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupa zaferleri yaşamıştır.

Fatih Tekke Hangi Takımlarda Antrenörlük Yapmıştır?

Fatih Tekke, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör olarak birçok takımda görev yapmıştır. İşte çalıştırdığı takımlar:
Kayseri Erciyesspor (2015)
Boluspor (2017)
Manisaspor (2018)
Denizlispor (2019)
İstanbulspor (2020-2021)
Bursaspor (2021)
Bandırmaspor (2022)
Alanyaspor (2023-2024)

Trabzonspor’da Fatih Tekke Dönemi

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane futbolcularından Fatih Tekke'yi getirdi. Bordo-mavili taraftarlar, bu gelişmeyi büyük bir heyecanla karşıladı.

Trabzonspor’un Hedefleri

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, Süper Lig'de üst sıraları hedefliyor. Ayrıca Avrupa kupalarına katılım sağlayarak uluslararası arenada da başarı yakalamayı amaçlıyor. Fatih Tekke ve Trabzonspor birlikteliği, kulüp tarihine nasıl bir etki yapacak? Önümüzdeki günlerde bu sorunun yanıtını hep birlikte göreceğiz.


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