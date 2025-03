Arda Turan hayalini açıklarken net konuştu: Bunu yapacağım!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kariyeri ile ilgili gelecek hayallerinden bahsetti. Genç teknik adam, Türkiye'deki futbol tarzını ve zihniyetini değiştirmek istediğini ifade etti.

Futbolculuk döneminde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımların formalarını giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kariyer planlamasıyla ilgili konuştu.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan The National gazetesine futbolculuk ve antrenörlük kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Arda Turan, hayalini de açıkladı.



İşte Arda Turan'ın verdiği röportaj:



SORU: TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAYATIN NASIL GİDİYOR?



Arda Turan: "Bir teknik direktör olarak böyle bir hayat yaşayacağımı düşünmezdim. Çalışmak istiyorsanız 24 saat çalışabilirsiniz. Sürekli düşünüyorsunuz. 11 oyuncunuz, 11 rakibiniz, beş değişiklik hakkınız var. Detaya girersem 24 saat yetmez. Guardiola, Klopp, Arteta... Bunlar bu sporun dahileri ve onları takip etmeye, oynanan tüm farklı sistemleri görmeye çalışıyorsunuz, ama diğer tarafta eski Barselona teknik direktörüm Luis Enrique var. PSG'de Mbappe veya Messi veya diğer oyuncularla yaptıklarına bakmıyorum, İspanya milli takımıyla yaptıklarına bakıyorum. Takımı yarı finalde (2021'de) İtalya'ya yenildi ama harika, harika bir maçtı. Hücumda, Luis Enrique benim idolüm. Ve kişisel düzeyde, onu seviyorum. O kalbimde. Bir sorunu varsa, bunu yüz yüze söyler, gerçek şekilde. Sert, adil. Geçtiğimiz yıl, eşim ve çocuklarım Türkiye'nin güneyinde bir teknede tatildeydiler. Tekneme yüzdü ve 'Arda!' diye bağırdı. Ben orada değildim. Beni görmeye gelmiş."



SORU: NASIL BİR TEKNİK DİREKTÖRSÜNÜZ? HAYALİNİZ NEDİR?



Arda Turan: Defansif olarak Simeone'den, hücum olarak Luis Enrique'den öğrendim. Galatasaray'daki Fatih Terim'i hücum fikirleri için ve Guus Hiddink'i de oyuncularıyla iyi geçindiği için anmalıyım. Ben gencim ve sahadaki tüm sorunları çözmeyi öğrenmem gerekiyor. Oyuncularıma karşı çok dürüstüm, yalan söylemem. Bana ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarındayım. En iyi futbolcu olmayı hayal ettiklerini biliyorum, bu yüzden bunu olumlu bir şekilde nasıl yapacaklarını onlara göstermeliyim. Güvenli ve mutlu bir oyun alanı yaratmalıyım. Ancak Türkiye'deki futbol tarzını ve zihniyeti değiştirmek istiyorum. Ve bunu yapacağım. Bir gün bir Türk takımının Avrupa kupası kazanacağına inanıyorum. Bu benim hayalim, ister kulüp ister milli takım için olsun. Ülkem adına 100 kez oynadım ve her seferinde seçilmek için elemeleri geçtiğimi hissettim. Hazırlık maçı bile olsa, bir sonraki maça seçilmeyeceğimden endişe ettiğim için hayatımın son maçıymış gibi oynadım.



"OYNADIĞIM KULÜPLERDE ANTRENÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM"



"Gelecekte de oynadığım kulüplerde antrenörlük yapmak istiyorum. Avrupa'da çalışma hayalim var ve Eyüpspor ile son iki yılda başardıklarımız futbol dünyasının dikkatini çekti. Biz küçük bir kulübüz, ilk kez en üst ligde mücadele ediyoruz. Buna rağmen ligde beşinci sıradayız ve birçok istatistik kategorisinde en iyi takımlar arasında yer alıyoruz. Burada bir futbol kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Zaman zaman Avrupa kulüplerinin ilgisini duyuyorum. Dünya futbolunu yakından takip ediyorum. Oyun çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve bu tempoya ayak uydurmak çok önemli. Bu yüzden kendimi geliştirmeye ve adapte olmaya çalışıyorum. Ancak oyunun hala sokaklarda oynadığımız oyun olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Ve eğer bu hissi kaybedersek, oynamanın keyfini de kaybederiz. Ve Türkiye'de çok fazla zaman saha dışında olan şeyler için kavga ederek geçiyor. Sahada olanlara konsantre olmaya geri dönmemiz gerekiyor."