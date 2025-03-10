Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddiası: Bu oyunla imkanı yok

Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu.Mücadele 2-1 Galatasaray lehine sonuçlandı.Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, mücadeleyi yorumladı.İlk yarı Galatasaray'ın pozisyonu olmadığını söyleyen Yalçın, "Galatasaray mı kazandı, Alanyaspor mu kaybetti? O kısmı konuşmak lazım. İlk 45 dakika Galatasaray'ın pozisyonu yok. İkinci yarıya başlıyorsun. Bu kadar kötü bir Galatasaray yakalamışsın. İkiyi düşünmez misin? Kaybetmemeye oynamayacaksın." şeklinde konuştu.Daha sonra Morata ve Mertens'e eleştirilerde bulunan Yalçın, "1-1 çok erken geldi. Ondan sonra Galatasaray da iyi motive oldu. Bu iki 9'la olmaz bu oyun. Mertens diye bir oyuncu var Galatasaray'da nerede? Niye kulübede? Kenar lazım Galatasaray'a. Morata bence çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı." dedi.Sarı-kırmızılı ekibin bu bu oyunla deplasmanlarda garanti kazanamayacağını da sözlerine ekleyen Yalçın, Beşiktaş derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Yalçın, Galatasaray'ın bu oyunla Beşiktaş'ı yenme imkanı olmadığını belirtti.Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:"Ne kadar ekmek o kadar köfte. 12-13 milyon euro maaş vereceksen karşılığını alacaksın. Morata tabii ki kötü bir oyuncu değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyununda olmaz. Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla.1-1 berabere bitseydi bugün maç. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla imkanı yok."