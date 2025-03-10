Ortalık karıştı! Sahaya bayrak dikti...

Club Brugge'den Ardon Jashari, Cercle Brugge galibiyeti sonrasında saha ortasına bayrak dikmeye çalıştı, ortalık karıştı. O anlar böyle görüntülendi...

Belçika Pro Ligi'nde dün Cercle Brugge evinde Club Brugge'u ağırladı.Brugge derbisinde kazanan 3-1'lik skorlar Club Brugge oldu.Karşılaşmanın ardından yaşanan bir an ise maçın önüne geçti.BRUGGE DERBİSİNDE SAHAYA BAYRAK DİKME OLAYIMaç sonu Club Brugge'un oyuncusu Ardon Jashari, eline takımının bayrağını alarak orta sahaya doğru koşmaya başladı.Jashari o anlarda elindeki bayrağı orta sahaya dikti.Jashari'nin hareketi sonrası adeta küplere binen Cercle Brugge oyuncuları bayrağı yerinden söktü.OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİDaha sonra Jashari'nin üzerine yürüyen Cercle Brugge oyuncularıyla Club Brugge futbolcuları arasında olay çıktı.Araya giren yetkililer kavgayı büyümeden yatıştırdı.AKILLARA SOUNESS GELDİÖte yandan bu olay tarihler 24 Nisan 1996'yı gösterdiğinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından o dönem sarı-kırmızılı ekibin çalıştırıcısı Graeme Souness'ın bayrak dikme olayını hatırlattı.Souness o dönem Şükrü Saracoğlu Stadı'nın ortasına sarı-kırmızılı bayrak dikmişti.