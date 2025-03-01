Beşiktaş Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.Mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak.Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor.Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.Kayserispor ise ligde çıktığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor.Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Rashica, Rafa, Joao Mario, ImmobileBilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, NazonSTAT: Tüpraş StadıHAKEM: Halil Umut MelerSAAT: 20.30YAYIN: beIN SPORTS 1Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında sakatlığı süren Emrecan Terzi formasından uzak kalacak.Siyah-beyazlılarda bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın da kadroda olması beklenmiyor.Öte yandan sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumda formasına kavuşması bekleniyor.Beşiktaş'ta üç oyuncu, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.Bu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 27. haftada Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek.İki takımın İstanbul'da oynadığı müsabakalarda Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor.Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor'u 23 kez İstanbul'da ağırlarken bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı rakibini 18 kez sahadan puansız gönderdi.İki ekip 3 mücadelede berabere kalırken, 2 maçı ise Kayseri temsilcisi kazandı.Beşiktaş'ın bu karşılaşmalardaki 49 golüne Kayserispor, 18 golle yanıt verdi.Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmuyor.Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 8 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.