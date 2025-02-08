Livakovic kulüp tarihine geçebilir! Bundesliga ekibinden dev teklif

Fenerbahçe'ye transferiyle oldukça ses getiren Dominik Livakovic'in Türkiye kariyeri oldukça kısa sürecek gibi görünüyor. Sarı lacivertliler ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Livakovic'e Alman liginden talip var.Alman basınında yer alan habere göre; dünya devi Bayern Münih, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Haberde, Münih'in bu transfer için sarı lacivertlilere 12 milyon euro net bonservis ve şarta bağlı ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyeceği belirtildi.Bayern Münih'in Fenerbahçe'ye ödeyeceği bu rakam, sarı lacivertlilerin kulüp tarihine geçecek. Bu transfer Fenerbahçe'nin en pahalı kaleci satışı olacak. Bu konuda rekor ise 5 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a ait.Haberde, Livakovic'in yaz transfer döneminin açılmasıyla beraber kırmızı beyazlılara imza atacağı kaydedildi.