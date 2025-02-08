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Livakovic kulüp tarihine geçebilir! Bundesliga ekibinden dev teklif

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, sarı lacivertlilerden ayrılıyor. Alman basını, sarı lacivertlilere önerilen bonservis bedelini açıklarken, bu transfer gerçekleşirse "Fenerbahçe tarihindeki en pahalı kaleci satışı" olacak.

Ekleme: 8.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 8.02.2025 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'ye transferiyle oldukça ses getiren Dominik Livakovic'in Türkiye kariyeri oldukça kısa sürecek gibi görünüyor. Sarı lacivertliler ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Livakovic'e Alman liginden talip var.

BONSERVİS BEDELİNİ AÇIKLADILAR
Alman basınında yer alan habere göre; dünya devi Bayern Münih, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Haberde, Münih'in bu transfer için sarı lacivertlilere 12 milyon euro net bonservis ve şarta bağlı ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyeceği belirtildi.

Livakovic kulüp tarihine geçebilir! Bundesliga ekibinden dev teklif

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK
Bayern Münih'in Fenerbahçe'ye ödeyeceği bu rakam, sarı lacivertlilerin kulüp tarihine geçecek. Bu transfer Fenerbahçe'nin en pahalı kaleci satışı olacak. Bu konuda rekor ise 5 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a ait.

Haberde, Livakovic'in yaz transfer döneminin açılmasıyla beraber kırmızı beyazlılara imza atacağı kaydedildi.
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