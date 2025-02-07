  • USD: 35,91 - 35,97
  • EURO: 37,29 - 37,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

UEFA'dan radikal karar: Uzatma devresi tarih oluyor

UEFA, kulüp organizasyonlarındaki eleme maçlarında 'uzatma' uygulamasını kaldırarak müsabakaları direkt penaltılara taşımayı tartışıyor.

UEFA'dan radikal karar: Uzatma devresi tarih oluyor
Ekleme: 7.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 7.02.2025 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
UEFA, gelecek sezon düzenlenecek kulüp organizasyonlarında radikal bir değişikliğe hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında uzatma devrelerinin rafa kalkması ve doğrudan penaltılara geçilmesi yönünde tartışmalar başladı.

FAZLA SÜRELERE ÇARE OLACAK

The Guardian'ın haberine göre, üst düzey kulüplerin sıkışık fikstürde oynadığı toplam dakika sayısını azaltmaya yönelik bir adım atılmak isteniyor.

Söz konusu habere göre UEFA'nın kulüp turnuvalarında maçların doğrudan penaltılara gidilmesi yönünde ciddi bir çalışmanın fitilini yaktığı ifade edildi. Ancak yayın hakları nedeniyle 2027'den önce radikal bir değişiklik yapılması mümkün görünmüyor.

ASIL SEBEP FİKSTÜR YOĞUNLUĞU

Son yıllarda sıkışan fikstür ve artan maç sayısı oyuncular ve oyuncu sendikaları tarafından eleştirilmeye başlanınca UEFA, çareyi uzatmaları ortadan kaldırmakta buldu.

UEFA organizasyonlarında yenilenen format maç sayısını artırırken 2026 Dünya Kupası nedeniyle yaşanacak sıkışık fikstür de maç yükünü artıracak.

Daha önce yerel kupalarda maç sayılarını kısıtlanmasını destekleyen UEFA, eleme turlarında da uzatmaları kaldırarak, geçici bir çare arayışına girdi.

UEFA'DAN 'GAYRiRESMİ' AÇIKLAMASI

UEFA, The Guardian'a yaptığı açıklamada, şu ana kadar konunun yalnızca gayriresmi olarak gündeme getirildiğini ve kesin bir önerinin sunulmadığını belirtti. Olası bir değişikliğin UEFA İcra Komitesi tarafından onaylanması gerekecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Korkunç kaza: Caddede insanların üzerine uçak düştü!
CHP'li Kadıköy Belediyesi’ne icra takibi başlatıldı
Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı!
Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Metro Hattı’nın ilk test sürüşünü yaptı
Van-İran sınırında inşa edilen duvarın 182 kilometresi tamamlandı
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Sıla bebek davasında karar açıklandı
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ultimatom! Ön seçim krizi büyüyor
Başıboş sokak köpekleriyle ilgili yeni adım: Sağlık Bakanlığı harekete geçti
MİT'ten nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
YKS ücretleri belli oldu! Tek oturum ne kadar oldu?
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti: FETÖ’nün kirli planı o ziyaretle çöktü!
X platformunda FETÖ'cü 42 hesaba erişim engeli getirildi
Antalya'da HÜCRE operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İbrahim Yumaklı: Deprem bölgesine 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı
CHP'li eski vekil Özgür Özel'i bombaladı: Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yola çıkmasınlar
CHP’li Belediyede TikTok şakası! Engelli personele kolonya döküp ateşe verdiler!
Ebrar Sitesi’nde hüzünlü yıl dönümü! Burada bin 400 kişi hayatını kaybetti: Küçük bir kıyamet gibiydi
iPhone kullananlar dikkat: App Store'da birçok zararlı uygulama keşfedildi

iPhone kullananlar dikkat: App Store'da birçok zararlı uygulama keşfedildi

Doktorlar uyardı! O hastalık ölüme yol açabiliyor

Doktorlar uyardı! O hastalık ölüme yol açabiliyor

NASA'dan korkutan tahmin: 2032'de Dünya'ya göktaşı çarpabilir!

NASA'dan korkutan tahmin: 2032'de Dünya'ya göktaşı çarpabilir!

Yapay zeka 1.750 kişiyi işinden etti: Ünlü şirket 'üzgünüz' diyerek duyurdu

Yapay zeka 1.750 kişiyi işinden etti: Ünlü şirket 'üzgünüz' diyerek duyurdu

3 trilyon litre su serbest kaldı! Milyonlarca kişi risk altında

3 trilyon litre su serbest kaldı! Milyonlarca kişi risk altında

Sivas'ta donan gölde ortaya çıktı: Şaşırtan görüntü

Sivas'ta donan gölde ortaya çıktı: Şaşırtan görüntü