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Mourinho'yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe'de alarm...

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Buna göre geniş kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hızlı geçirmişti. Dört futbolcuyu kadrosuna kadar Kanarya'da bu kez başka bir sorun yaşanıyor. İşte Mourinho'yu bekleyen tehlike...

Mourinho'yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe'de alarm...
Ekleme: 7.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 7.02.2025 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Erzumspor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe'de gözler hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçına çevrildi.
Zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler haftayı kayıpsız atlatarak Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.
Önümüzdeki hafta içinde Avrupa Ligi play-off etabından Anderlecht'i ağıralyacak Fenerbahçe üç kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.

DÖRT İSİM TRANSFER EDİLDİ
Buna göre Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda devre arasına hızlı giriş yapan Fenerbahçe 4 transfer hamlesi yapmıştı.
Savunmaya Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i transfer eden Kanarya hücum hattına ise Anderson Talisca eklmesi yaptı.

SAKATLIKLAR CAN SIKTI
3 kulvarda da başarı hedefleyen sarı-lacivertliler sezonun geri kalanında geniş kadrodan yararlanmak istiyordu.
Buna karşın Erzumspor mücadelesinde savunma hattından 3 ismin sakatlanması can sıktı.

EN GEÇ CARLOS DÖNECEK
Yapılan açıklamaya göre yeni transfer Diego Carlos sağ diz iç yan bağlarındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Aynı maçta sakatlanan Alexander Djiku'nın ise yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.


Mourinho'yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe'de alarm...



GENÇ YUSUF 10 GÜN YOK
Savunmadaki iki sakatlık sonrası Erzurumspor maçında oyuna giren Yusuf Akçiçek ise 7-10 gün formasından yoksun kalacak.

MOURINHO KARAR VERECEK
Buna göre Portekizli çalıştırıcının elinde orjinal stoper olarak Çağlar Söyüncü ve Milan Skrinar kaldı.
Son dönemde sıklıkla 3'lü savunma tercihi yapan Mourinho oyun dizilişin de değişikliğe gidebilir.
Jose Mourinho daha önce savunma tandeminde Levent Mercan ve Mert Müldür'ü de kullanmıştı.


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