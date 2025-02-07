Galatasaray, UEFA'ya üç yeni ismi bildirdi!

Galatasaray, UEFA listesine bildirdiği 3 yeni oyuncu belli oldu.

Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna verdiği listedeki değişiklik belli oldu.



Buna göre Cimbom yeni transferler Alvaro Morata ve Carlos Cuesta'nın yanı sıra sezon başında takıma katılan Roland Sallai'yi listeye ekledi.



Cimbom Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson ise UEFA oyuncu listesinden çıkardı.



Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

