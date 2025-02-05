Galatasaray, Lemina'yı Batshuayi'den gelen parayla alacak

Galatasaray, Michy Batshuayi'den gelen transfer ücretini Mario Lemina'da kullanacak.

Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Avrupa'da transfer dönemi kapanırken önemli isimleriyle yollarını ayıran Sarı-kırmızılılar, şimdi yeni hamlelere hazırlanıyor.



Sezon başında Fenerbahçe'den bonservis bedeli olmaksızın transfer edilen Michy Batshuayi yeri geldi son dakika golleriyle sarı-kırmızılıları yarışta tuttu, yeri geldi kulübüne para kazandırdı.



MARIO LEMINA'DA KULLANILACAK



Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satılan Batshuayi'den gelen para, Mario Lemina transferi için kullanılıyor.



TRANSFERİN ŞARTLARI



Sarı-kırmızılılar sezon sonunda Wolverhampton ile sözleşmesi bitecek olan Gabonlu orta saha oyuncusunun bonservisini 2.5 milyon euro karşılığında alıyor. 31 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.



Bu hamleyle Sara ve Torreira'ya üst düzey bir alternatif yaratılırken, Lemina'nın pazar günkü Adana Demirspor maçında kadroda, hatta Uruguaylı ön liberonun yokluğunda ilk 11'de olması hedefleniyor.



SADECE 2 MAÇ KAÇIRDI



Galatasaray'da güzel izler bırakarak ayrılan Mario Lemina, sarı-kırmızılı kulübe veda ettiği günden bu yana tam 165 maça çıkarken, sadece 17 maç kaçırdı.



Lemina'nın sakatlık nedeniyle kaçırdığı maç sayısı ise sadece 2! Galatasaray'da forma giydiği dönemde 'Kronik sakat' yorumları yapılan tecrübeli orta saha, endişelere en iyi cevabı İngiltere'deki yüksek tempo ve güç istikrarıyla vermiş oldu.