Beşiktaş'ta transfer! Geri mi çağrılacak?

Beşiktaş'ta Al Musrati ve Cher Ndour ile yolların ayrılmasının ardından Amir Hadziahmetovic'i geri çağıracağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta orta saha da önemli gelişmeler yaşanıyor.



Jean Onana, Cher Ndour ve Al-Musrati'nin ayrılması siyah beyazlı takımı bu bölgeye takviye yapmaya zorladı.



Yönetimin Rizespor'a kiralık olarak gönderilen Amir Hadziahmetovic'i geri çağıracağı öğrenildi.İki kulüp arasındaki anlaşmada bu yönde özel bir madde bulunuyor.



PERFORMANSI



Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon Rizespor formasıyla 22 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.