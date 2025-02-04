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Jose Mourinho, Portekiz basınında manşetlerde! Liderliğin kokusunu aldı

Fenerbahçe, Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Portekiz basını, Mourinho'nun liderliğini övdü. En-Nesyri'nin 89. dakikadaki golü, maçı kazandırdı.

Ekleme: 4.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 4.02.2025 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Maçta iki kırmızı kart gören Rizespor'a karşı dramatik bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, Portekiz basınından da büyük övgü aldı.

MOURİNHO'NUN LİDERLİĞİ VURGULANDI

Portekiz basını, Jose Mourinho'nun liderliğine dikkat çekti. Noticiasaominuto, 'Fenerbahçe'nin destansı dönüşü: Jose Mourinho'nun liderlik kokusunu aldığını gösteriyor.' ifadelerini kullanarak, teknik direktörün takımı nasıl motive ettiğini vurguladı.

Jose Mourinho, Portekiz basınında manşetlerde! Liderliğin kokusunu aldı

PORTEKİZ BASININDAN MAÇ YORUMLARI

Noticiasaominuto:

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin sayısal üstünlüğünü kaybetmesini iyi değerlendirerek 3-2'lik galibiyete ulaştı. 89. dakikada atılan golle taraftarlar çıldırdı.

Zerozero:

Fenerbahçe, çılgın maçta dramatik bir geri dönüşe imza attı. Erken yenilen goller, kırmızı kartlar, geçersiz goller ve bolca heyecan vardı. En-Nesyri'nin 89. dakikadaki kafa golü, uzun bir mücadelenin ardından galibiyeti getirdi.

Jose Mourinho, Portekiz basınında manşetlerde! Liderliğin kokusunu aldı

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇINDA NELER OLDU?

6. ve 13. Dakikalar: Rizespor'un Senegalli forveti Sowe, attığı iki golle Fenerbahçe'yi şoka uğrattı.

42. Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Skriniar, ilk maçında gol attı ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

45+6. Dakika: Rizespor'un Olawoyin, ikinci sarı karttan kırmızı gördü ve takım 10 kişi kaldı.

45+8. Dakika: Edin Dzeko, penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

78. Dakika: Rizespor'un ikinci kırmızı kartıyla takım 9 kişi kaldı.

79. Dakika: Fenerbahçe, beraberlik golünü buldu.

89. Dakika: En-Nesyri'nin kafa vuruşuyla Fenerbahçe, maçı 3-2 kazandı.
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