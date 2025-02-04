Jose Mourinho, Portekiz basınında manşetlerde! Liderliğin kokusunu aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.Maçta iki kırmızı kart gören Rizespor'a karşı dramatik bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, Portekiz basınından da büyük övgü aldı.Portekiz basını, Jose Mourinho'nun liderliğine dikkat çekti. Noticiasaominuto, 'Fenerbahçe'nin destansı dönüşü: Jose Mourinho'nun liderlik kokusunu aldığını gösteriyor.' ifadelerini kullanarak, teknik direktörün takımı nasıl motive ettiğini vurguladı.Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin sayısal üstünlüğünü kaybetmesini iyi değerlendirerek 3-2'lik galibiyete ulaştı. 89. dakikada atılan golle taraftarlar çıldırdı.Fenerbahçe, çılgın maçta dramatik bir geri dönüşe imza attı. Erken yenilen goller, kırmızı kartlar, geçersiz goller ve bolca heyecan vardı. En-Nesyri'nin 89. dakikadaki kafa golü, uzun bir mücadelenin ardından galibiyeti getirdi.6. ve 13. Dakikalar: Rizespor'un Senegalli forveti Sowe, attığı iki golle Fenerbahçe'yi şoka uğrattı.42. Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Skriniar, ilk maçında gol attı ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.45+6. Dakika: Rizespor'un Olawoyin, ikinci sarı karttan kırmızı gördü ve takım 10 kişi kaldı.45+8. Dakika: Edin Dzeko, penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.78. Dakika: Rizespor'un ikinci kırmızı kartıyla takım 9 kişi kaldı.79. Dakika: Fenerbahçe, beraberlik golünü buldu.89. Dakika: En-Nesyri'nin kafa vuruşuyla Fenerbahçe, maçı 3-2 kazandı.