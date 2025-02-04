Galatasaray'ı hedef aldı! Jose Mourinho'dan olay paylaşım

Süper Lig'in 22. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.Maçın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı ve hakem Kadir Sağlam'ın kararını hedef alan bir paylaşım yaptı.Davinson Sanchez'in bir fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho 'hentbol' göndermesi yaptı.Mourinho'nun ifadeleri şu şekilde:Geçtiğimiz pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum.