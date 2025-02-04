Alvaro Morata, Galatasaray'da ilk maçına çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.Müsabakayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte 3 puanı getiren golü yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.MORATA, İLK KEZ OYNADIGalatasaray'ın yeni transferi İspanyol santrfor Alvaro Morata ise ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.Sarı-kırmızılı kulübün İtalya'nın Milan kulübünden kiraladığı ve dün İstanbul'a gelen İspanyol yıldız, Gaziantep FK maçına yedekte başladı.Tecrübeli futbolcu, müsabakanın 69. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez bir resmi maçta süre aldı.