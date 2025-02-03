Victor Nelsson gidiyor! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray, Victor Nelsson'u Roma'ya transfer ediyor! Fabrizio Romano'nun duyurduğu anlaşma, gün içerisinde resmiyet kazanacak.

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un transferi için İtalya'nın köklü kulübü Roma ile anlaşma sağladı. Transferin gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.



Transfer haberlerinin güvenilir ismi Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma'nın Nelsson transferi için anlaştığını duyurdu. Romano, sürecin hızla tamamlanacağını belirtti.



NELSSON, GAZİANTEP FK MAÇINDA KADROYA ALINMADI



Victor Nelsson, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı. Bu durum, Danimarkalı oyuncunun ayrılık sürecinin son aşamalarına gelindiğini gösterdi.



NELSSON'UN GALATASARAY KARİYERİ



Galatasaray, 2021 yılında 2026 yaşındaki Victor Nelsson'u kadrosuna kattı. Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı formayla 144 maça çıktı ve bu maçlarda 4 gol atıp 1 asist yaptı.