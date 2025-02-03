Gaziantep FK - Galatasaray maçına İtalyan VAR hakemi!

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Gaziantep FK ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.



Sarı kırmızılı takımın, Gaziantep ile saat 20.00'de oynayacağı zorlu maçın VAR hakemi belli oldu.



Kritik mücadeleyi İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. AVAR koltuğunda ise İbrahim Çağlar Uyarcan oturacak.