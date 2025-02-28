Süper Lig'de 26'ncı haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın maçlarında görev alacak olan hakemler belli oldu.
SÜPER Lig'de 26'ncı haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın programı ve hakemler şöyle;
CUMARTESİ
16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: ÇAĞDAŞ ALTAY
20.30 Beşiktaş - Kayserispor: HALİL UMUT MELER
2 MART PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: CİHAN AYDIN
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: MEHMET TÜRKMEN
3 MART PAZARTESİ
16.00 Konyaspor - Trabzonspor: OZAN ERGÜN
16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: ALPER AKARSU
20.30 Göztepe - Samsunspor: OĞUZHAN ÇAKIR
20.30 Başakşehir - Sivasspor: MUHAMMET ALİ METOĞLU
CUMARTESİ
16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: ÇAĞDAŞ ALTAY
20.30 Beşiktaş - Kayserispor: HALİL UMUT MELER
2 MART PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: CİHAN AYDIN
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: MEHMET TÜRKMEN
3 MART PAZARTESİ
16.00 Konyaspor - Trabzonspor: OZAN ERGÜN
16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: ALPER AKARSU
20.30 Göztepe - Samsunspor: OĞUZHAN ÇAKIR
20.30 Başakşehir - Sivasspor: MUHAMMET ALİ METOĞLU