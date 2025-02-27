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Galatasaray Konyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Ekleme: 27.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray kupada Konyaspor'u konuk ediyor. RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

Ligde iki karşılaşmada da Konyaspor'u mağlup etti

"Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti.

İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da Morata, Jakobs ve Icardi sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Konyaspor'da ise Damjanovic ve Slowik'in sakatlıkları bulunuyor.

GALATASARAY - KONYASPOR

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Metehan Baltacı, Jelert, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu

KONYASPOR: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu
STAT: Rams Park
SAAT: 19.00
YAYIN: ATV
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