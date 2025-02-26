Galatasaray'a bedava orta saha! 3 yıllık teklif...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.DERBİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADIGalatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği dev derbi beklentilerin uzağında kaldı. RAMS Park'ta oynanan müsabaka 0-0 sona erdi.Sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.Derbi sonrası Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...Afrika basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, FC Sheriff forması giyen Moussa Kyabou ile ilgileniyor.Tecrübeli ön liberonun Moldova ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.GALATASARAY'DAN TEKLİFHaberde Galatasaray yönetiminin Kyabou için yaz transfer döneminde teklif yapacağı belirtildi.Öte yandan FC Sheriff'in bonservissiz ayrılmaması adına 26 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif edeceği aktarıldı.YAKINDAN TAKİP EDİLİYORMalili orta saha oyuncusu ile Avrupa'nın birçok kulübünün yakından ilgilendiği ifade edildi.Başarılı futbolcu kariyerine Mali ekibi Kita'da başladı. 2021 yılında ise Moldova ekibi Sheriff'in yolunu tuttu.OYUNCUNUN RAKAMLARI2021 yılından beri Moldova temsilcisinde forma giyen Kyabou bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi.Sheriff Tiraspol'de kariyeri boyunca 90 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 2 asistlik performans sergiledi.