Zorlu derbinin muhtemel 11'leri! Galatasaray'da yıldız oyuncuya kesik...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçı, zorlu bir derbiye tanık olacak. Şampiyonluk yarışı veren iki dev ekip Galatasaray ve Fenerbahçe saat 20:00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Okan Buruk ve öğrencileri 6 puanlık farkı arttırmayı planlarken, Jose Mourinho ve öğrencileri ise mücadeleden galip gelerek puan farkını azaltma isteğinde. Buna göre iki teknik adam da maç öncesi kafasındaki planları yaptı ve ilk 11'lerini belirledi. Buna göre Galatasaray'da yıldız oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. İşte kritik randevunun kadroları...

Trendyol Süper Lig'de herkesin merakla beklediği derbi günü geldi çattı.



Bir yanda 6 puanla önde olan ve ezeli rakibini sahasında ağırlayacak olan lider Galatasaray var... Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki üzüntüsünü ligde sevince çevirme peşinde...



Diğer yanda ise hem Avrupa hem de ligde doludizgin ilerleyen Fenerbahçe. Jose Mourinho'nun öğrencileri Rams Park'ta kazanıp, farkı 3'e indirmek ve umutlarını sürdürmek istiyor...



EZELİ REKABETTE 402. RANDEVU



İki rakip arasında tarihteki 402. karşır karşıya geldi. Fenerbahçe 149 defa sahadan galip ayrılırken Aslan ise 129 maçta güldü. 123 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta 3-1 ile kazanan G.Saray oldu. Alınan sonuca göre ikili averajın da kimde olacağı netleşecek.



10 MADDEDE FLORYA



1- Galatasaray geçen sezon evinde kaybettiği Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı hatayı tekrarlamadı. İzin yapmadan ekstra çalışmalarla dev maça hazırlanmaya başladı.



2- Muslera derbi düşünülerek AZ Alkmaar rövanşında riske edilmedi. Avrupa'ya vedaya üzülen sarı-kırmızılıların tek tesellisi derbi öncesi sakat vermemek oldu.



3- Morata ve Jakobs'tan yoksun Galatasaray'da Yunus derbiye yetişti. Hafta sonu takıma dönen Yunus, oynamak istediğini hocası Okan Buruk'a söyledi.



4- Buruk, rize deplasmanında oyunu çeviren takımı Fenerbahçe'ye hazırladı.



5 - Dörtlü savunmaya dönen Galatasaray'da stoperde Sanchez- Abdülkerim ikilisi, beklerde Frankowski ve Eren Elmalı görev yapacak.



6- Yorgun Mertens yerine Lemina tercih edilecek. Lemina hamlesiyle Torreira ve Sara hücumda sorumluluk alacak.



7- İleri uçtaki Osimhen'i, Sallai ve Barış Alper tamamlayacak. Mertens, Ahmed Kutucu ve Yunus kulübedeki hamle oyuncuları olacak.



8- Derbide takımı yalnız bırakmak istemeyen İcardi, İstanbul'a geldi ve Florya'yı ziyaret ederek arkadaşlarına moral verdi.



9- Okan Buruk, oyuncularını sakin kalmaları ve kart konusunda uyardı, takımı strese sokmamak için kampa almadı.



10- Yönetim cephesinden de Fenerbahçe galibiyetine özel rekor prim sözü verildi.



PORTEKİZLİLERE KARŞI 3'TE 3



Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı. Jorge Jesus'u iki kez 3-0, Jose Mourinho'yu da 3-1 mağlup eden Buruk, Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos'a karşı ise 1-0'lık galibiyet aldı.



10 MAÇTA G.SARAY ÜSTÜN



Son iki sezonu şampiyon kapatan Galatasaray'ın son 10 maçtaki üstünlüğü ise dikkat çekiyor. Biri hükmen olmak üzere 5 maçı Cimbom alırken 3 galibiyet ise Fenerbahçe hanesine yazıldı.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ



Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen



10 MADDEDE SAMANDIRA



1- Sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.



2 - İyileşen Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek. Djiku'nun forma giymesi durumunda Yusuf, kulübeye çekilecek.



3- Livakovic'in yokluğunda İrfan Can Eğribayat performansı ile güven verirken Hırvat kaleci, artık oynayacak durumda. Ancak Mourinho, İrfan Can ile maça başlama kararı aldı.



4- Mourinho, özellikle ligin ikinci yarısında vazgeçmediği 3-5-2 formasyonunu derbide de bozmayacak.

5- Forvet arkasında Tadic'in görev alması beklenirken Talisca ise kulübede olacak.

6- En-Nesyri, derbi öncesi son idmanda neşeli tavırları ile dikkat çekerken takım arkadaşlarına gol sözü verdi.



7- Jose Mourinho, derbi planını şekillendirirken Lemina'lı orta saha kurgusuna çalışıyor... Deneyimli hoca, daha agresif bir orta sahayı karşılarında bulacaklarını düşünürken Galatasaray'ın 4'lü defans ile sahaya çıkacağını tahmin ediyor ve buna yönelik çalışıyor. Galatasaray'ın 4-3-3 sistemini analiz eden Portekizli teknik adam, Torreira, Lemina, Sara üçlüsüne karşılık Fred, Szymanski, Tadic ile yetinmeyecek. Deneyimli çalıştırıcı Oğuz Aydın'ın da destek vermesi için zaman zaman merkezleşmesini isteyecek.



8- Jose Mourinho, agresif bir savunma planı oluşturdu.



9- Skriniar, olabildiğince Victor Osimhen'e yakın oynayacak, hava toplarını bırakmayacak.



10- Fenerbahçe yönetimi, galibiyet gelirse oyuncularına 5 milyon Euro'ya yakın prim dağıtacak.



KENDİ REKORUNU KIRMANIN PEŞİNDE



Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Jose Mourinho, 13 sezon sonra kendi başarısını tekrarlamak istiyor. Portekizli çalıştırıcı, Aralık 2011-Mart 2012 arasında Real Madrid ile 11 maçlık lig galibiyeti serisi yakalarken sonrasında 8 zafere ulaşamadı. Mourinho bugün gülerse serisini egale edecek.



İKİNCİ YARIDA COŞUYOR



Süper Lig'de bu sezon maçların ikinci yarılarında en çok Fenerbahçe gol atıyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmaların ikinci bölümlerinde toplam 35 kez rakip fileleri sarstı. Ayrıca Sarı Kanarya, Rams Park deplasmanlarında attığı 13 golün 10'unu da yine mücadelelerin ikinci yarılarında kaydetti.



BÜYÜK MAÇLARDA KAZANAMADI



Sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ezeli rakiplerine karşı yüzü gülmedi. G.Saray'a sahasında 3-1 yenilen F.Bahçe, Beşiktaş deplasmanından ise 1-0'lık yenilgi ile döndü. Portekizli hoca bugün kazanıp hem puan farkını azaltmanın hem de ilk galibiyetini almanın peşinde.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ



İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Oğuz, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri