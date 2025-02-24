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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler Mert Hakan Yandaş'ta

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi geldi çattı. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın Ali Sami Yen'de rakip taraftarı gerip germeyeceği de iki takım taraftarları arasında merakla beklenen bir konu oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler Mert Hakan Yandaş'ta
Ekleme: 24.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Lider Galatasaray, ,Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

YEDEK KULÜBESİNDE OLACAK

Öte yandan gözler maça yedek kulübesinde başlaması beklenen Mert Hakan Yandaş'ta olacak.

Bir önceki Ali Sami Yen derbisinde ortamı gererek sarı-lacivertli takımın avantaj elde etmesini sağlayan tecrübeli futbolcunun yeniden böyle bir görev edinip edinmeyeceği merak ediliyor.

Hatırlanacağı üzere 1-0 kazanılan maç sonrasında 'Tek başıma oynayacağım dedim onlarla, tek başıma!' sözleri uzun süre boyunca konuşulmuştu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler Mert Hakan Yandaş'ta
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