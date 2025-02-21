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Galatasaray'da yine aynı hata: UEFA listesi...

Geçen sezon Sparta Prag maçına eksik kadroyla çıkan ve isabetsiz transfer politikası nedeniyle Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da işler değişmedi.

Ekleme: 21.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Geçen sezon Sparta Prag maçına eksik kadroyla çıkan ve isabetsiz transfer politikası nedeniyle Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da işler değişmedi.

Devre arası için sadece üç değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılılar AZ karşısında da eksiklerle mücadele etti; birçok futbolcusundan çeşitli nedenlerle faydalanamadı.

UEFA LİSTESİNDE HATA

Yaz aylarında listeye yazamadığı Roland Sallai'yi UEFA listesine ekleyen Cimbom diğer iki değişiklik hakkını Alvaro Morata ve Carlos Cuesta'dan yana kullandı.

Cuesta forma giydiği maçlarda vasata erişemezken Alvaro Morata ise AZ deplasmanında sakatlandı ve rövanşta forma giyemedi.

Frankowski, Eren Elmalı gibi transferler UEFA listesinden sonra gerçekleşirken üç değişiklik hakkı nedeniyle Lemina da liste dışında kaldı.

Galatasaray'da yine aynı hata: UEFA listesi...


YİNE AYNI HATA

Geçen sezon Sparta Prag deplasmanına beklerde Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan ikilisiyle çıkan Cimbom yaklaşık 1 yıl sonra benzer senaryoyu yaşadı.

Kaan Ayhan, Prag'tan sonra Alkmaar deplasmanında da benzer bir kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sol bekte transferdeki isabetsizlik de devam etti.

Geçen sezon Angelino'yu devre arasında gönderen; Derrick Köhn'ü ise UEFA listesinin tesliminden sonra transfer eden Cimbom bu yaz Ismael Jakobs'u kadrosuna katmıştı. Sakatlık geçmişi nedeniyle kafalarda soru işaretlerini barındıran Senegalli futbolcu için korkulan senaryo gerçeğe dönüştü.

Ekim - ocak arasında 10 maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Jakobs, AZ karşılaşmasında da oynayamadı. Aşil tendonunun içindeki kasta hasar ve kanaması bulunan Senegalli'nin sahalara döneceği tarih kestirilemiyor.
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