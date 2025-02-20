TFF Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı mı? Derbi nerede oynanacak? Maçı Slavko Vincic mi yönetecek? Hacıosmanoğlu açıkladı…

Herkesin dört gözle beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kimin yöneteceği konusu günlerdir tartışılıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig’in 25. Haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen oynanacak maç için tüm hazırlıklar tamamlandı. Taraftarlar dört gözle bu maçı beklerken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamayla tüm merak edilenleri cevapladı.

Heyecanla beklenen oynanacak maç için tüm hazırlıklar tamamlandı. Taraftarlar dört gözle bu maçı beklerken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamayla tüm merak edilenleri cevapladı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir eşik olacak bu dev maçın tarihi ise futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi...

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? DERBİ NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig’in 25. Haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Galatasaray rakibi Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak. Galatasaray’ın evin RAMS Park’ta oynanacak maç 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Bu detayların arasında bir merak edilende maçı kimin yöneteceği. Peki; derbiyi kim yönetecek? Derbinin hakemi Yabancı mı olacak?

HAKEM YABANCI MI? TÜRK MÜ?

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ KİM YÖNETECEK? YABANCI HAKEM KİM OLDU?

SLAVKO VİNCİC KİMDİR? NERELİ?

SLAVKO VİNCİC’İN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Trendyol Süper Lig’in 25. Haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemin yabancı mı yoksa Türk mü olacağı konusu günlerdir tartışılıyordu. Kimi kesim hakemin Türk olması gerektiğini savunurken kimisi de yabancı hakemin maçı yönetmesi gerektiğini savunuyor.Peki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek, işte Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu’nun oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi için yaptığı açıklamalar…Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, derbi ne zaman gibi sorulara yanıt aranırken bir yandan da derbi hakeminin kim olacağı sorgulanıyor. Taraftarlar GS FB maçı için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan açıklama bekliyordu. Hacıosmanoğlu derbi hakeminin (orta hakem) yabancı hakem olacağını açıkladı. Galatasaray Fenerbahçe hakemi belli oldu. Dev derbiyi yabancı hakem Slavko Vincic yönetecek.Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu, Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahip olan Vincic, uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır. Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Porto-Chelsea maçını yönetti.2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal-Villarreal karşılaşmasında düdük çaldı.2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt-Rangers maçını yönetti.