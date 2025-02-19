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TFF duyurdu! Derbiyi kim yönetecek?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

TFF duyurdu! Derbiyi kim yönetecek?
Ekleme: 19.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan tarihi derbinin hakeminin yabancı olacağını duyurdu.

Hacıosmanoğlu, 'Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak.' diyerek orta hakemin de yabancı olacağını belirtmiş oldu.

ORTA HAKEM YÜZDE 90 SLAVKO VINCIC OLACAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ısrarla yabancı hakem isterken, Galatasaray ise bu konuya soğuk bakmıştı.

Maçın önemi açısından TFF'nin, ünlü Sloven hakem Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada uzlaştığı öğrenildi.

UEFA'NIN GÖZDE HAKEMİ

45 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vincic, UEFA'nın en güvendiği hakemlerin başında geliyor. FIFA kokartlı deneyimli isim, son 10 yılda sayısız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları yönetirken son 5 sezonda ise zorluk derecesi yüksek çeyrek, yarı ve final maçlarının da vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Geçen sezon Real Madrid'in B.Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı mücadeleyi de yöneten Vincic'in, bu sezon ise Devler Ligi'nde düdük çaldığı 6 maç arasında Barcelona-Bayern Münih, Real Madrid-Milan, Arsenal- PSG gibi kritik maçlar var.

Tecrübeli hakem ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya-Fransa ve Almanya- Hollanda karşılaşmalarını da yöneten isimdi.

Slavko Vincic, Yunanistan Federasyonu'nun daveti üzerine 26 Ocak 2025'te Olympiakos- Panathinaikos arasındaki Atina derbisinde de sahadaydı.
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