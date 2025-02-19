Tarık Tarcan'ın son hali gündem oldu

Bir dönemin en popüler isimlerinden manken ve oyuncu Tarık Tarcan, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasının efsane hostesi olarak hafızalarımıza kazındı.Şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp, İstanbul'u terk etmişti.67 YAŞINDABozburun ve Antalya arası mekik dokuyan 67 yaşındaki Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tarcan'ın son hali, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.