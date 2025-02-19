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Benfica'dan şaşırtan karar! Gedson için ne istediler?

Portekiz ekibi Benfica, Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızının yüzde 50 hissesini vermemekte ısrar ediyor.

Ekleme: 19.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in kalan %50'sini Benfica'dan almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Portekiz Record'a göre; Benfica, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "Yüzde 50 hissesini de Benfica'dan alacağız" dediği Gedson Fernandes konusunda zorluk çıkartıyor.

Beşiktaş yarı hissesine sahip olduğu oyuncunun tamamını alarak, pazarlamak isterken, Portekiz ekibi bu konuda ayak diremeye devam ediyor.

Spartak Moskova'nın 25 milyon euro önerdiği Fernandes'ten daha çok para kazanmak isteyen Benfica, Beşiktaş'la yaptığı pazarlıklardan sonuç alamadı. Benfica'nın sadece yüzde 50'lik hisse için 20 milyon euro talep ettiğine dair iddialar da var.

PERFORMANSI

Gedson bu sezon 34 maçta 8 gol atıp 2 gol pası vererek takımın en çok kullanılan oyuncularından biri oldu.
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