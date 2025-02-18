Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjde! Yıldız isimler dönüyor...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Fenerbahçe derbi öncesinde zirve takibini sürdürdü.14 maçlık yenilmezlik serisi yapan Kanarya'da Youssef En-Nesyri başta olmak üzere takımdaki oyuncuların formunu yukarı çekmesi teknik direktör Jose Mourinho'yu memnun ediyor.Öte yandan Portekizli çalıştırıcı geniş kadroya sahip olmasına rağmen sakatlık sorunu nedeniyle stoper rotasyonunda eli zorlaşmıştı.24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Mourinho'ya olumlu haberler geldi.Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, Alanyaspor maçında arka adelesinde yaşadığı problem nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.28 yaşındaki savunmacının derbiye kadar oynayacak duruma gelmesi bekleniliyor.Alanyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen bir diğer isim ise İsmail Yüksek olmuştu. 26 yaşındaki orta saha oyuncunun tedavisine devam ediliyor.İsmail'in, tedavi sürecinin son derece iyi geçtiği ve Galatasaray'a karşı milli yıldızın da sahaya çıkabileceği kaydedildi.Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 13 Ocak'tan bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu.Bu sezon 8 maçta kalesini gole kapatan 30 yaşındaki kalecinin Anderlecht maçına yetişebileceği buna karşın derbide son kararın Mourinho'da olduğu belirtildi.Livakovic'in sakatlığını atlatmasına karşın teknik direktör Jose Mourinho derbide İrfan Can Eğribayat'a forma vermeyi düşünüyor.Hırvat kalecinin yokluğunda iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki eldiven, bu sezon görev aldığı 10 maçta 4 kez kalesini gole kapattı.Bir diğer yandan sakatlığı devam eden Ganalı stoper Alexander Djiku'nun tedavisine ise devam ediliyor.