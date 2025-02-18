Fenerbahçe'de golcüler sahnede! 38 maçta 88 gol

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Mourinho futbol anlayışına dair önyargıları kırdı.Sarı-lacivertli takımın kazandığı maçlarda bile 'Savunma futbolu oynattığı' gerekçesiyle eleştiri alan Portekizli hocanın takımı, son haftalarda elde ettiği farklı galibiyetlerle adeta gol makinesine dönüştü.Fenerbahçe, tüm kulvarlarda oynadığı 38 resmi maçta 88 gol atma başarısı gösterdi ve maç başına 2.31'lik bir gol ortalaması sağladı. Bu sezon en farklı galibiyetini ligde Rizespor, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor karşısında 5-0'lık sonuçla aldı.En çok gol attığı maç ise 6-2 kazandığı Kayserispor karşılaşması oldu. Sarı lacivertliler, son iki müsabakasını (Anderlecht-Kasımpaşa) ise 3'er golle üstün kapattı.