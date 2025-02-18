Dursun Özbek'ten TFF'ye yanıt: Ali Koç ile...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala ortalık gerildikçe geriliyor...Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki kulüp başkanını Riva'ya davet ederek gerilimin durmasını talep etmişti.Davetin ardından ilk cevap Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten geldi.Özbek, şubat ayı Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Ali Koç ile görüşmeyeceğini duyurdu.Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan.Öte yandan Fenerbahçe'ye yönelik de ifadeler kullandı. İşte onlardan bazı satır başları...Dursun Özbek: 'Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum.'Galatasaray Divan Kurulu'ndan 'İt ürür kervan yürür sesleri' yükselince...Dursun Özbek: 'Hepimizin içinde birikmiş çok şey var, farkındayım.'Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim.