  • USD: 36,20 - 36,26
  • EURO: 37,87 - 37,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dursun Özbek'ten TFF'ye yanıt: Ali Koç ile...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin "Riva'da Ali Koç ile görüşün" davetini reddettiğini açıkladı.

Dursun Özbek'ten TFF'ye yanıt: Ali Koç ile...
Ekleme: 18.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala ortalık gerildikçe geriliyor...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki kulüp başkanını Riva'ya davet ederek gerilimin durmasını talep etmişti.

Davetin ardından ilk cevap Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten geldi.

Özbek, şubat ayı Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Ali Koç ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan.

Dursun Özbek'ten TFF'ye yanıt: Ali Koç ile...

'GİDEREK AHLAKSIZLAŞAN RAKİBİMİZ...'

Öte yandan Fenerbahçe'ye yönelik de ifadeler kullandı. İşte onlardan bazı satır başları...

Dursun Özbek: 'Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum.'

Galatasaray Divan Kurulu'ndan 'İt ürür kervan yürür sesleri' yükselince...

Dursun Özbek: 'Hepimizin içinde birikmiş çok şey var, farkındayım.'

'KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMAK İSTEYEN BİR PROJE...'

Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim.
Gözler Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Narin Güran cinayeti: Ailenin avukatları 4 kişinin tahliyesi için başvuru yaptı
AK Parti'de Büyük Kongre pazar günü: Gözler parti değişiminde
Yeni konut kampanyası geliyor! Bakan Kurum detayları açıkladı
Bakan Göktaş: Kadını ve aileyi güçlendiren politikalara devam edeceğiz
Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı! Gizli belge panik yarattı: Tüm kontrol ele geçecek!
CHP'de 2'li savaş: Kılıçdaroğlu, Özel, Yavaş ve İmamoğlu... Rest çekti, bildiri yayınladı!
Yerli teknolojiyle 2,5 milyon euro tasarruf edildi! Bakan Uraloğlu açıkladı: 29 havalimanında aktif olarak kullanılıyor
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 291’e yükseldi
TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik geriliyor
CHP’nin eleştirilere tahammülü yok: Partisini eleştirdi disipline sevk edildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 ilde PKK/KCK operasyonu
İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi yeniden hakim karşısında!
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Bunlar 28 Şubat'ın kalıntılarıdır, artıklarıdır'
TUSAŞ paylaştı: Kalbimize kazınan bir KAAN
Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası'nda saldırı: Deniz Ilgaz Erdinç Koç'u öldürdü!
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu
TBMM Başkanı Kurtulmuş: ‘Suriye'nin geleceğiyle ilgili üç temel hususu önemli görüyoruz’
Binyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk davası: Onuncu kez hakim karşısına çıktı
Bakan Tunç'tan Başkan Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e sert tepki: Asla kabul edilemez
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Aldığı plaka sayesinde milyoner oldu! Nedeni duyanları şoke etti

Aldığı plaka sayesinde milyoner oldu! Nedeni duyanları şoke etti

Endişe verici YouTube güvenlik açığı: Milyarlarca kullanıcının e-posta adresleri sızdırıldı

Endişe verici YouTube güvenlik açığı: Milyarlarca kullanıcının e-posta adresleri sızdırıldı

Fotoğraf çekilmek isterken kabusu yaşadı! İki elini de kaybetti

Fotoğraf çekilmek isterken kabusu yaşadı! İki elini de kaybetti

Özel okullarda ücretsiz okuma fırsatı: İşte şartları…

Özel okullarda ücretsiz okuma fırsatı: İşte şartları…

Burada kayak yapmak yasak! 41 bin TL cezası var

Burada kayak yapmak yasak! 41 bin TL cezası var