Yabancı orta hakem gelecek mi? Gözler federasyona çevrildi

Süper Lig'de 24 Şubat pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi yaklaşırken bir süredir gündem olan 'yabancı hakem yönetsin' konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol federasyonu henüz resmi kararını açıklamadı. Sabah'ın haberine göre, yabancı hakem konusundaki gelişmeleri aktarıyordu. İşte sıcak gündem hakkındaki son durum...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe 24 Şubat pazartesi günü karşı karşıya gelecek.



Sabah'ın haberine göre, kritik derbi tarihi yaklaşırken bir süredir gündemde yabancı hakem konusunda yen gelişmeler yaşandı.



TFF ONAY VERMİŞTİ



TFF Yönetim Kurulu geçen hafta içi yaptığı toplantıda prensip olarak derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesine sıcak bakmış ve MHK'ye talimat vermişti.



Yine Türkiye'nin SABAH Spor'dan öğrendiği kritik gelişmede MHK, UEFA'nın 5 elit hakemi için yazışmalara başlamıştı.



Bilindiği üzere Fenerbaçe yabancı hakem istiyor ve maçtan sonra da Asbaşkan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç gibi bunu bir kez daha vurguladı



BAŞVURU YAPACAK



Sarı-lacivertli kulüp TFF'ye resmi yazıyla başvuruda bulunacak.



GALATASARAY YABANCI HAKEM İSTEMİYOR



Galatasaray ise 'TFF yönetimi bir yabancı kararı aldıysa bunu bize bildirmedi. Fenerbahçe'nin söylemleri bizi ilgilendirmiyor, muhatabımız federasyondur'' ' düşüncesinde ve yabancı hakem istemiyor.



TALEPTE BULUNMAYACAK



Ayrıca sarı-kırmızılılar, TFF'ye konuyla ilgili bir başvuruda bulunmayacak.



Son dakika haberi: Yabancı hakem konusunda yeni gelişme! Gözler TFF'ye çevrildi | Derbide hangi hakem olacak

Önümüzdeki üç günde derbiyi yerli ya da yabancı bir hakemin yöneteceği belli olacak.



TFF, en önemli kriteri her iki kulübün de resmi bir başvuru yapmasına bağladı.



YERLİ ADAYLAR



Zorlu derbiyi yerli hakem yönetirse favori durumda gözüken ismin Halil Umut Meler olduğu belirtiliyor.



Meler olmadığı takdir de ise derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak.