Galatasaray'a kötü haber! Alvaro Morata...

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.Sports Digitale'nin haberine göre; İspanyol yıldız, Alkmaar maçının ardından adalesinde ağrı ve batma hissetti.Morata, bu gelişmenin ardından MR'a girecek ve golcü futbolcunun son durumu belli olacak.OYUNDAN ÇIKMIŞTIGalatasaray'ın Alkmaar ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Morata, maçın son anlarında oyundan çıkmış ve yerini Efe Akman'a bırakmıştı.