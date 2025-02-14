Çarpıcı istatistik! Avrupa deplasmanlarında Galatasaray...

AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 6 deplasman maçından da galip dönemedi.Bu sezon dış sahada UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Young Boys'a 3-2 yenilen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.DAHA ÖNCE DE YENİLDİNormal sezonun son maçında dış sahada Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, son olarak ikinci kez konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi.