TFF'den sahadan çekilen takımlara yeni ceza: Küme mi düşecekler?

Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesiyle başlayan tartışmalar devam ederken, TFF talimat değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesiyle başlayan tartışmalar devam ederken, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda konuya el attı.



Sabah'ın haberine göre;TFF Yönetim Kurulu toplantısında bundan sonra sahadan çekilen takımlara çok daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı. Bununla ilgili disiplin talimatında değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı.



MEVCUT TALİMAT



TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir" ifadeleri yer alıyordu.



"İLK SEFERDE KÜME DÜŞÜRÜLECEKLER"



Habere göre; İşte bu talimat değiştirilecek ve cezalar ağırlaştırılacak. Yeni talimat önümüzdeki günlerde devreye girecek. Maçı terk eden takımın lig düşürülmesinin, ilk çekilmede uygulanabileceği yazıldı.