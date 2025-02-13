TFF'den Galatasaray - Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama: Yerli hakem olacak

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray - Fenerbahçe maçını Türk bir hakemin yöneteceğini açıkladı.Ekol TV'den Setenay Cankat'a konuşan Aküzüm, 'Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem gündemde. Sizin bir gündem maddeniz var mı?' sorusuna yanıt verdi.Bu sezon hiçbir maçta yabancı hakem olmayacağını söyleyen Aküzüm, 'Yok. Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak.' ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kuruluna yeni katılan isimler arasında tanınmış hukukçu ve akademisyen Ural Aküzüm de bulunuyor. Aküzüm, kariyeri boyunca çeşitli alanlarda önemli görevler üstlenmiş bir isim.Eğitim ve Akademik Kariyer:Galatasaray Lisesi mezunu olan Aküzüm, Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde Siyasi ve İdari Bilimler alanında ön lisans eğitimi almış, ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kültür Üniversitesi'nden Kamu Hukuku ve İdare Hukuku alanında doktora derecesi sahibidir.Akademik olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık, Finans ve Sigortacılık bölümlerinde başkanlık yapmış, Gedik Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Yeditepe Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.Kabine Hukuk Bürosu'nun ortak avukatlarındandır ve Alfa Arabuluculuk A.Ş.'nin kurucusudur. İstanbul Barosu Tahkim Merkezi Üyesi ve İstanbul Tahkim Derneği'nin başkan yardımcısıdır. Adalet Bakanlığı'nda kayıtlı arabulucu ve noterlik belgesi sahibidir. Ayrıca, marka, patent ve endüstriyel tasarım vekilidiriGalatasaray Spor Kulübü'nde 6 dönem yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği yapmış, çeşitli branşlarda şube sorumluluğu üstlenmiş, tenis şubesinin kuruculuğunu yapmıştır. Galatasaray Sportif A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.TÜRKONFED'de başkan yardımcısı olarak görev yaptı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı.Diğer Görevler:Galatasaray Eğitim Vakfı, Bilgi Üniversitesi'nin kurucu vakfı gibi çeşitli vakıf ve derneklerde mütevelli heyeti üyesi olarak yer almıştır. Birçok kitap ve akademik makale yazarıdır, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler sunmuştur.