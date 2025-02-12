TFF'den Danimarkalı VAR'a: Bir daha gelme

Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananların ardından daha da fazla gündeme gelen Danimarkalı hakem Jakob Sundberg ile ipler koptu.35 yaşındaki hakem, maçın 12. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunda orta hakem Oğuzhan Çakır'ın kararına katıldığı iddiasıyla çok tartışıldı.Mertens'in yerde kalmasında orta hakem Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle gündemin en çok konuşulan ismi olan Sundberg'e TFF kırmızı kart gösterdi. 'Bir daha gelme' diyerek deneyimli hakeme veda edildi.SUNDBERG 'PENALTI KARARI DOĞRU!' DEDİAdana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle büyük kaosa sebep olan maçtaki penaltıyla ilgili bir bilgi ortaya çıktı.Müsabakanın Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg'in, pozisyon sonrası genç hakem Oğuzhan Çakır'a, 'Savunma oyuncusunun ayağı, rakip oyuncunun ayağına temas ediyor. Penaltı kararı doğru, devam.' dediği bildirildi.