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Okan Buruk küfür etti mi? İlk ağızdan açıklama...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın iddiası hakkında konuşan Yusuf Barasi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisine küfretmediğini açıkladı.

Okan Buruk küfür etti mi? İlk ağızdan açıklama...
Ekleme: 11.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırladığı mücadele konuk ekibin sahadan çekilmesi sebebiyle tamamlanamadı.

Maçın ardından açıklamalar yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Yusuf Barasi'ye, 'S... git, içeri gir' dediğini iddia etmiş, Okan Buruk ise Murat Sancak'ın açıklamalarını yalanlamıştı.

'BANA KÜFRETMEDİ'

Adana Demirspor futbolcusu Yusuf Barasi, konuyla ilgili Ekol TV'ye açıklamalar yaptı.

Okan Buruk'un kendisine hakaret etmediğini söyleyen Yusuf Barasi, 'Okan Buruk bana bakarken küfretmedi. 'İçeri geçin' dedi' ifadelerini kullandı.

Okan Buruk küfür etti mi? İlk ağızdan açıklama...
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