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Jose Mourinho'dan olay gönderme: Çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1907 ÜNİFEB'in ödül töreninde 'adil yarışma' mesajı verdi.

Ekleme: 11.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1907 ÜNİFEB Derneği’nin düzenlediği Aydınlık Gelecek Ödülleri’nde ‘Çocuklar için hayallerimiz bir’ projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görüldü.

Jose Mourinho'dan olay gönderme: Çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum

Törende ödülünü alan Portekizli teknik direktör "Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız." diye konuştu.

Jose Mourinho'dan olay gönderme: Çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de son dönemde yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi... Adana Demirspor, 23. haftada oynanan Galatasaray maçında sahadan çekildi.

Mavi-lacivertli futbolcular, hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği ve Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.

Jose Mourinho'dan olay gönderme: Çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı'nın direktifiyle sahadan çekilme kararı alınırken, bir kısım futbolcular direkt, kalan futbolcular ise bir süre sahada bekledikten sonra soyunma odasının yolunu tuttu.
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