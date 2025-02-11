Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi için yabancı orta hakem açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için yabancı hakem sorusuna cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü sahibi Murat Sancak'ın Okan Buruk ile ilgili sözlerine yanıt verdi.



Dursun Özbek, 'Murat Bey'i Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdım. Kendisiyle tanışıklığım bu seviyede. Adana Demirspor'un sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalar, kendisini bağlar. Okan Hoca ile ilgili söylediği şeyler doğru değil! Düzeltti mi, düzeltmedi mi bilmiyorum!' dedi.



'BU TİP ÇABALAR BEYHUDE'



Okan Hoca, bu ülkenin değeri. Bu kişi hakkında açıklama yaparken ve gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken, dikkatli olmak lazım.' diyerek sözlerini sürdüren Özbek, 'Adana Demirsporlu oyuncu bile 'Okan Hoca, bana kötü bir şey demedi' dedi. Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir.



'SANCAK SÖZLERİNİ DÜZELTSİN'



Özbek, 'Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli.' çağrısını yaptı.



DERBİYE YABANCI ORTA HAKEM



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi yabancı hakem sorusuna yanıt verdi.



'Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?' sorusuna Özbek, 'Güzel bir soru. Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek.. İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım.' dedi.



Dursun Özbek, 'Bu işe ehil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli.' ifadelerini kullandı.