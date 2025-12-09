  • USD: 42,47 - 42,55
Temsilcimiz Monaco'ya konuk olacak! İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk olacak.

Ekleme: 9.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 9.12.2025 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

MONACO DEPLASMANINDA HEDEF 3 PUAN

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Allard Lindhout'un yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Belçika'dan Bram Van Driessche olacak.

Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

Temsilcimiz Monaco'ya konuk olacak! İşte muhtemel 11'ler...

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdulkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Osimhen

GALATASARAY 5. HAFTAYI 9 PUANLA KAPATTI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan "Cimbom" ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisini mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

Temsilcimiz Monaco'ya konuk olacak! İşte muhtemel 11'ler...
Milyonları ilgilendiriyor... Bu telefonlar 2026’ya girerken kapanacak

Yağmurlar bollaştırdı! Kilosu 100 liraya kadar düştü

Özel izinle satılıyor! Gören hayrete düşüyor

Ünlü yönetmen 'Param kalmadı' diyerek satışa çıkardı! 11 dakikada rekor fiyata satıldı

Elektrik faturasında bu limiti aşanlar yandı! Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

