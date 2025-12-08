  • USD: 42,47 - 42,55
Meta Reklam Modelini Değişiyor!

Meta reklam modeli için geri adım attı. AB ile anlaşan şirket, kullanıcılara yeni seçenekler sunacak. Detaylar burada.

Ekleme: 8.12.2025 - 21:12 Güncelleme: 8.12.2025 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
Teknoloji devi, Avrupa Birliği düzenleyicileriyle yaşadığı uzun süreli gerilimi sonlandırmak için masaya oturdu. Şirket, kullanıcıların tepkisini çeken tartışmalı Meta reklam modeli üzerinde değişikliğe gitmeyi kabul ederek, olası milyar dolarlık cezalardan kaçınmayı hedefliyor.

Meta Reklam Modelini Değişiyor!

Yeni Meta reklam modeli neler sunuyor?

Avrupa Komisyonu tarafından Salı günü yapılan duyuruya göre, sosyal medya devi kullanıcılara bir alternatif daha sunacak. Facebook ve Instagram kullanıcıları, artık “daha az kişiselleştirilmiş” reklamlar görmeyi tercih edebilecek. Bu hamle, şirketin “ya verilerini paylaş ya da reklamsız abonelik için para öde” şeklindeki katı politikasının yumuşatıldığı anlamına geliyor.

Devasa cezalardan kaçış planı

Komisyon, Nisan ayında şirkete 200 milyon Euro ceza kesmiş ve modelini değiştirmesini emretmişti. Eğer Meta uyum sağlamasaydı, günlük küresel gelirinin yüzde 5’ine varan ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktı. Yetkililer, soruşturmayı kapatmadan önce yapılan değişiklikleri inceleyeceklerini ancak bunun “çok iyi bir adım” olduğunu belirtti.

ABD ile AB arasında “Teknoloji Savaşı”

Bu soruşturma, AB’nin teknoloji devlerini dize getirmeyi amaçlayan Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında yürütülüyor. Ancak bu durum, Trump yönetimi ile Brüksel arasında ipleri gerdi. Geçtiğimiz hafta Elon Musk’ın platformu X’e kesilen 120 milyon Euro’luk ceza bardağı taşırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu cezaları “Amerikan platformlarına ve halkına saldırı” olarak nitelendirirken, ABD’nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder düzenlemeleri “yetki aşımı” ve “sansür” olarak eleştirdi. Meta’nın yanı sıra WhatsApp, Google, Amazon ve Microsoft gibi devler de AB’nin antitröst soruşturmalarıyla boğuşmaya devam ediyor.

Milyonları ilgilendiriyor... Bu telefonlar 2026’ya girerken kapanacak

Yağmurlar bollaştırdı! Kilosu 100 liraya kadar düştü

Özel izinle satılıyor! Gören hayrete düşüyor

Ünlü yönetmen 'Param kalmadı' diyerek satışa çıkardı! 11 dakikada rekor fiyata satıldı

Elektrik faturasında bu limiti aşanlar yandı! Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

