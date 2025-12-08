Meta Reklam Modelini Değişiyor!

Teknoloji devi, Avrupa Birliği düzenleyicileriyle yaşadığı uzun süreli gerilimi sonlandırmak için masaya oturdu. Şirket, kullanıcıların tepkisini çeken tartışmalı Meta reklam modeli üzerinde değişikliğe gitmeyi kabul ederek, olası milyar dolarlık cezalardan kaçınmayı hedefliyor.Avrupa Komisyonu tarafından Salı günü yapılan duyuruya göre, sosyal medya devi kullanıcılara bir alternatif daha sunacak. Facebook ve Instagram kullanıcıları, artık “daha az kişiselleştirilmiş” reklamlar görmeyi tercih edebilecek. Bu hamle, şirketin “ya verilerini paylaş ya da reklamsız abonelik için para öde” şeklindeki katı politikasının yumuşatıldığı anlamına geliyor.Komisyon, Nisan ayında şirkete 200 milyon Euro ceza kesmiş ve modelini değiştirmesini emretmişti. Eğer Meta uyum sağlamasaydı, günlük küresel gelirinin yüzde 5’ine varan ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktı. Yetkililer, soruşturmayı kapatmadan önce yapılan değişiklikleri inceleyeceklerini ancak bunun “çok iyi bir adım” olduğunu belirtti.Bu soruşturma, AB’nin teknoloji devlerini dize getirmeyi amaçlayan Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında yürütülüyor. Ancak bu durum, Trump yönetimi ile Brüksel arasında ipleri gerdi. Geçtiğimiz hafta Elon Musk’ın platformu X’e kesilen 120 milyon Euro’luk ceza bardağı taşırdı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu cezaları “Amerikan platformlarına ve halkına saldırı” olarak nitelendirirken, ABD’nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder düzenlemeleri “yetki aşımı” ve “sansür” olarak eleştirdi. Meta’nın yanı sıra WhatsApp, Google, Amazon ve Microsoft gibi devler de AB’nin antitröst soruşturmalarıyla boğuşmaya devam ediyor.