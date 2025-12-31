  • USD: 42,85 - 42,92
Fenerbahçe'de seçim kararı alındı! Sadettin Saran aday olacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltın alındıktan sonra adli kontrol ile serbest bırakılması kongre tartışmalarını gündeme getirdi. Ailesi ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantılar yapan Saran, seçim kararı aldı. Yeniden adaylık ise üyelerin desteğine bağlı.

Ekleme: 31.12.2025 - 12:39 Güncelleme: 31.12.2025 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması kongre tartışmalarını iyiden iyiye alevlendirdi. Saran'ın adli kontrol ile serbest bırakılması camiada seçim ihtimalini de güçlendirdi. Sadettin Saran gelişmelerin ardından ailesi ve yönetim kurulu üyeleriyle süreci detaylı değerlendirdi.

Fenerbahçe'de seçim kararı alındı! Sadettin Saran aday olacak mı?

TOPLANTILARDAN SEÇİM KARARI ÇIKTI
Saran ailesi ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı toplantıdan seçim kararı çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Saran, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin kongreye gitmesi yönünde karar aldı. Bu adımın, kulüp içindeki belirsizliği gidermek ve üyelerin iradesini net biçimde ortaya koymak amacı taşıdığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de seçim kararı alındı! Sadettin Saran aday olacak mı?

Sadettin Saran'ın yeniden aday olup olmayacağı ise kongre sürecinde ortaya çıkacak tabloya bağlı olacak. Kulüp üyelerinden yeterli desteği alması halinde Saran'ın güç tazelemiş bir şekilde yoluna devam etmesi bekleniyor. Aksi bir durumda ise başkanlık görevini devretme seçeneği gündeme gelecek.


