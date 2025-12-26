  • USD: 42,77 - 42,84
Trabzonspor’da Stefan Savic’in durumu belli oldu!

Trabzonspor, Stefan Savic'in sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini açıkladı.

Ekleme: 26.12.2025 - 21:48 Güncelleme: 26.12.2025 - 21:49 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in durumu belli oldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Devam...

Bankaların bu SMS'ine dikkat: Eğer size de geldiyse...

Fotoğraflarınız Tehlikede Mi?

Mutluluk Baskısı Depresyonu Tetikliyor Mu?

Ev İşleri Tarih Oluyor! O Robotun Tanıtım Tarihi...

Milyonları ilgilendiren Gmail güncellemesi! Artık değişecek

