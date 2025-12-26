  • USD: 42,77 - 42,84
Galatasaray'a dev gelir! 'Solo il Gala' kutusu kasayı doldurdu

Galatasaray, Türk futbol tarihine geçen 75 milyon euroluk bonservis ücretiyle Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen için özel olarak çıkarılan koleksiyondan önemli bir gelir elde etti. 'Solo Il Osimhen Box' satışında ulaşılan son rakamı Başkan Dursun Özbek açıkladı.

26.12.2025
Galatasaray Kulübü'nün, Victor Osimhen için hazırlanan ve içinde Nijeryalı futbolcunun özel tasarım forması ve maskesi bulunan 'Solo Il Gala Osimhen Box' adlı kutudan elde ettiği gelir ortaya çıktı.

OSIMHEN KOLEKSİYONUNDAN 12 MİLYON EURO
İtalyan spor gazetesi Corriere Dello Sport'un, Osimhen'in Napoliden transfer sürecinde attığı ve 'Sadece Galatasaray' anlamına gelen 'Solo Il Gala' manşeti bir kampanyaya dönüştürülmüştü.

Sarı-kırmızılılari sezon başında GSStore mağazalarında 10 bin TL'ye satışa sunulan ve şu ana kadar 60 bin adet satılan kutudan 600 milyon TL (yaklaşık 12 milyon euro) kazandı.

"HEDEFİMİZ 100 BİN SATIŞ"
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı takımı takip eden muhabirlerle sohbet toplantısında bir araya gelen Başkan Dursun Özbek, "Solo il Gala kutusuyla ilgili hedefimiz 100 bin satış yapmak. 60 bine ulaştık. Kurumsal bazda paket teslim edeceğimiz yerler var, onlara daha başlamadık. Kademe kademe siparişleri veriyoruz. Biraz da bizden kaynaklanan gecikmeler oldu. Hedefimiz 100 bin, bu rakama ulaşacağız. Başka paketler de yapıyoruz. Leroy Sane için de bir paket hazırladık. Onu da taraftarlara sunacağız" ifadelerini kullandı.
