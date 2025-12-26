Fenerbahçe’ye Youssef En Nesyri piyangosu! Rekor bonservis talebi

Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alan Youssef En Nesyri için iki kulübün harekete geçtiği öğrenildi.Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcunun geleceği merak edilirken, sarı-lacivertlilerin transferde rekor bonservis beklendiği olduğu kaydedildi.Fichajes'in haberine göre; Fenerbahçe'de taraftarın zaman zaman tepki gösterdiği Youssef En Nesyri'ye talipler çıktığı belirtildi.SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİSarı-lacivertli kulübün yıldızı Youssef En Nesyri için Suudi Arabistan'dan iki dev kulübün devreye girdiği aktarıldı.Suudi Arabistan temsilcileri Al Ittihad ile Al Ahli'nin Faslı santrforu kadrosuna katmak için girişim hazırlığında olduğu vurgulandı.Suudi Arabistan ekipleri Al Ittihad ve Al Ahli'nin Youssef En Nesyri'nin durumunu yakından takip ettiği ve transfer için şartları araştırdığı aktarıldı.F.BAHÇE'DEN NET TALEPFenerbahçe kurmaylarının, Youssef En Nesyri için net bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, Faslı santrforun transferi için 35 milyon euro talep ettiği belirtildi.Youssef En Nesyri, bu bedelle ayrılması halinde Fenerbahçe tarihine adını yazdıracak. Sarı-lacivertlilerde rekor ayrılık bedeli Ferdi Kadıoğlu'na ait. Ferdi Kadıoğlu için Brighton, 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 karşılaşmada forma şansı buldu. Faslı santrfor bu müsabakalarda 8 gol attı ve 1 asist üretti.SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK28 yaşındaki santrforun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Youssef En Nesyri'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.Malaga'da profesyonel olan Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında Faslı forvet için 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En Nesyri şu ana kadar 86 maçta süre aldı. 28 yaşındaki santrfor, milli forma altında 25 kez rakip fileleri havalandırdı.