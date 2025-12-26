Erden Timur Kimdir? Erden Timur Neden Gözaltına Alındı?

Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar genişletilirken, eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un adı yeniden dosyanın merkezine yerleşti. Kamuoyunda merak konusu olan “Erden Timur gözaltına alındı mı?” sorusu yanıt buldu. İşte soruşturmaya dair tüm ayrıntılar…Futbol dünyasını yakından ilgilendiren yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul merkezli olarak sürdürülen ve birçok ili kapsayan operasyonlar kapsamında dikkat çeken isimler hakkında işlem yapıldı. Son dönemde adı sıkça gündeme gelen eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, soruşturmanın odak noktalarından biri hâline geldi. Futbol kamuoyu yaşanan gelişmeleri yakından izliyor.Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamlayan Timur, 2000 yılında mezun oldu.Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sürdüren Timur, 2005 yılında hukuk diplomasını alarak avukatlık mesleğine adım attı.Eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen Timur, London School of Economics'te ekonomi alanında yüksek lisans programına başladı. Ancak babasının sağlık sorunları nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayında Türkiye'ye dönüş yaptı.Türkiye'ye döndükten sonra aile şirketine ait bir arsada yarım kalan projeyi hayata geçirmek amacıyla inşaat sektörüne giriş yaptı.2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. bünyesinde NEF Gayrimenkul markasını kurarak sektörde faaliyet göstermeye başladı. İstanbul'un yanı sıra Bodrum ve Londra'da da konut projeleri geliştirdi.Kendi patentine sahip olduğu Foldhome konseptiyle dikkat çeken projelere imza attı. Forbes 2020 listesine göre yaklaşık 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 100 kişisi arasında yer aldı.Ayrıca 2015 yılında, dağıtılabilir kârının en az yüzde 51'ini toplumsal projelere ayırmak amacıyla Nef Vakfını kurdu.11 Haziran 2022 tarihinde yapılan Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrasında Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle birlikte Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili görevine getirildi.Yürütülen soruşturma kapsamında Erden Timur'un da aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli için çalışmaların devam ettiği bildirildi.Erden Timur'un, “Futbolda Bahis Soruşturması” çerçevesinde gözaltına alındığı öğrenildi.Soruşturma dosyasında;MASAK raporları,Yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler,HTS kayıtları,Önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital verilerdetaylı şekilde incelendi.Yapılan finansal analizler ve banka hesap hareketleri doğrultusunda Erden Timur'un;6222 sayılı Kanun'un 11. maddesi,5549 sayılı Kanun'un 7258 sayılı maddesikapsamında kanuna aykırı işlem yaptığı yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.Soruşturma kapsamında toplam 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında;14 profesyonel futbolcu,Kendi takımlarının maçlarına rakip takım lehine bahis oynayan kişiler,Bir TFF çalışanı,Daha önce yakalanan şüphelilerle finansal bağlantısı bulunan kişiler yer aldı.Ayrıca Kasımpaşa–Samsunspor karşılaşmasına bahis oynadığı tespit edilen 6 kişi de operasyon kapsamında gözaltına alındı.Gözlemciler PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği,5 üst klasman,25 klasman gözlemciolmak üzere toplam 30 gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.Gözlemciler hakkında, futbol müsabakalarında bahis oynadıkları gerekçesiyle geçici tedbir kararı alındı.Daha önceki süreçte;152 hakem PFDK'ya sevk edildi,Bazı hakemlere 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.Ayrıca 17 hakem ve 1 Süper Lig kulübü başkanının da aralarında bulunduğu 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.Futbolculara ise 45 gün ile 12 ay arasında değişen cezalar verildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasının; hakemler, futbolcular, kulüp yöneticileri ve gözlemcileri kapsayacak şekilde genişletildiği, sürecin hem disiplin hem de adli boyutta sürdüğü ifade edildi.

ERHAN ÇELİK ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beyaz Tv'de yayınlanan Sakın Kaçırma Türkiye programının sunucusu Erhan Çelik Galatasray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un gözaltına alınmasının ardından konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik,” Erden Timur'un da yer aldığı bu son dalga, tıpkı yasaklı madde soruşturmasında olduğu gibi, daha önceki operasyonda ele geçirilen bir materyalin içinde bulundu' ifadelerini kullandı.