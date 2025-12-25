Trabzonspor’dan Sarıyer Kola ile Yeni Sezon Sponsorluk Anlaşması

Trabzonspor, 2025–2026 sezonu forma şort arkası sponsorluğu için yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin markası Sarıyer Kola ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor, 2025–2026 sezonu için forma şort arkası sponsorluğu konusunda, yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin markası Sarıyer Kola ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor yönetimi, iş birliğini kulübün yerli değerlerle kurduğu bağa vurgu yapan “Bizden Hikâyeler, Bizden Tatlar” mottosu çerçevesinde hayata geçirdi.Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşmanın 2025–2026 sezonu boyunca geçerli olduğu ve Oğuz İçecek AŞ ile reklam ve tanıtım haklarını kapsayan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.Papara Park’ta düzenlenen imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Saymanı Derviş Köz ve Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı’nın yanı sıra Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, Genel Müdürü Osman Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.