Beşiktaş maçı bitince resmen yıkıldı! Gündem olan kare

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 yenildiği Türkiye Kupası derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kulübesindeki fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 24.12.2025 - 12:33 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Kupaya derbi yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe'de, maç sonu yaşanan bir görüntü ise oldukça dikkat çekti.

Beşiktaş maçı bitince resmen yıkıldı! Gündem olan kare

KEREM'İN ÜZGÜN HALİ GÜNDEM OLDU

Derbiye ilk 11'de başlayan ancak sergilediği performans ile yine bazı taraftarların hedefi haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun, karşılaşma biter bitmez yedek kulübesindeki hali geceye damga vurdu.

Maçın son düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşayan Kerem'in, yedek kulübesinde tek başına boynu öne eğilmiş şekilde oturduğu anlar kameralara yansıdı. Bu görüntü, derbi gecesinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

19 MAÇTA 8 GOL KATKISI VAR

Sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 5 gol atarken 3 asist yaptı.
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda...

Google trafiğinde sert düşüş! İki yılda yarıdan fazla geriledi

O Araç Çin Pazarında Satışta!

Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Besinler!

Milyonları ilgilendiriyor! Bu telefonlar 2026 yılında kapanacak

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'

