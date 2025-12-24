Beşiktaş maçı bitince resmen yıkıldı! Gündem olan kare

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.Kupaya derbi yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe'de, maç sonu yaşanan bir görüntü ise oldukça dikkat çekti.Derbiye ilk 11'de başlayan ancak sergilediği performans ile yine bazı taraftarların hedefi haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun, karşılaşma biter bitmez yedek kulübesindeki hali geceye damga vurdu.Maçın son düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşayan Kerem'in, yedek kulübesinde tek başına boynu öne eğilmiş şekilde oturduğu anlar kameralara yansıdı. Bu görüntü, derbi gecesinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.Sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 5 gol atarken 3 asist yaptı.