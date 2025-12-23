  • USD: 42,75 - 42,82
Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 23.12.2025 - 10:21 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

LİGDE FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Dev derbinin hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

